Dalla Vite: “Mercato di gennaio? Forse una punta, ma dipende anche da…”

Ospite di Pomeriggio Rossoblù su Radio Nettuno Bologna 1, il collega Matteo Dalla Vite ha espresso la sua opinione a due giorni da Bologna-Napoli:

“I giovani Primavera del Bologna? Si è messo in luce Ruffo Luci, ha fatto cose buone in questo avvio – ha affermato – Detto questo non vado oltre perché li ho visti poco. Sono curioso di vedere il figlio di Pagliuca, un attaccante dinamico e che già da tempo si allena con Mihajlovic. Il ragazzo sembra valga davvero al di là del cognome. Lui il sostituto di Santander? C’è un percorso da fare, Mihajlovic non ha mai avuto paura di far giocare i giovani e oltre a Pagliuca c’è anche Vergani, preso dalla Primavera dell’Inter”.