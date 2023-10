Zirkzee: “Il gol? Dovrei tirare più spesso, in fondo sono un attaccante”

"Ho ricevuto la palla da Lewis (Ferguson, ndr), sapevo di avere Orso a destra, ma l’istinto mi ha detto di tirare. Dovrei tirare più spesso, in fondo sono un attaccante. Mi sento bene con questa maglia numero 9, poi oggi segnare a San Siro contro una squadra come l’Inter sotto al settore dei nostri tifosi è stata un’emozione incredibile. Stiamo facendo un grande lavoro di squadra, a parte il Milan nessuno è riuscito a batterci, dobbiamo continuare cosi”. Ha anche parlato della sua uscita dal campo al 78° minuto, chiarendo il motivo della sostituzione: "Sto bene, nessun problema: nel finale ho avuto i crampi a entrambe le gambe, mi sono detto che era meglio uscire e far entrare Sidney (van Hooijdonk) che era più fresco e ha dimostrato di essere pronto".