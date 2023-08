Visite mediche in corso per Arnautovic all’Inter

Marko Arnautovic è pronto per il suo ritorno all'Inter . Dopo la chiusura della trattativa con il Bologna , il giocatore è arrivato ieri sera a Milano.

Visite mediche in corso per l'attaccante austriaco al CONI: precederanno firma del contratto e ufficialità. I tifosi nerazzurri della Curva Nord lo hanno accolto con uno striscione: "Bentornato in famiglia". A renderlo noto è Gianluca Di Marzio.