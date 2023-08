Van Hooijdonk al Verona in cambio di Ngonge?

Nelle ultime ore il Bologna ha spinto sul piede del gas per cercare di trovare l'intesa con il Verona per il trasferimento in rossoblù di Cyril Ngonge .

L'esperto di calciomercato Gianluca di Marzio parla di un'operazione da 7 milioni di euro, ma non è da escludere l'inserimento di una contropartita tecnica in favore degli scaligeri: in questo senso TMW fa sapere che nell'ottica di un ipotetico scambio al Verona potrebbe finire Sydney Van Hooijdonk, che da tempo è escluso dal progetto tecnico di Thiago Motta e che potrebbe quindi fare il percorso inverso di Ngonge. Valutazioni in corso, il destino dei due attaccanti potrebbe essere incrociato.