Un mese di attesa per Medel, la risposta è nella nascita del figlio?

Per questo motivo il giocatore si sarebbe preso tempo prima di scegliere una nuova avventura in modo tale da restare vicino alla compagna e al nascituro. Da un lato Medel è entrato in orbita Bologna un mese fa, ma il fatto che sia arrivato solo a fine agosto non significa fosse una seconda scelta conclamata, anche perché tra i papabili risultava di certo quello con maggiore esperienza. In mezzo si cercavano garanzie e Medel le offre, anche se non si tratta di un giocatore futuribile come poteva essere Tameze del Nizza. Di certo il nome di Medel era nella lista di mercato assieme ad altri profili, ma il benestare all’operazione è arrivato direttamente dal tecnico Mihajlovic e, come detto, ad agosto il giocatore ha chiaramente preferito restare con la moglie.