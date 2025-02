UFFICIALIE – Iling torna all’Aston Villa

Estanis Pedrola in arrivo, Samuel Iling Junior che torna in Inghilterra. E' ufficiale la risoluzione del prestito dell'ala inglese che ora fa ritorno a Birmingham per essere girato al Middlesborough. Termina dunque l'avventura rossoblù con due gol importanti, il primo al Como, per il pareggio allo scadere, il secondo al Borussia per la prima vittoria in Champions League. Qui di seguito il comunicato.