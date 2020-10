UFFICIALE – Taider lascia gli Impact: firma con l’Al Ain

Dopo circa due anni e 76 partite in Canada, Saphir Taider ha deciso di lasciare i Montreal Impact per firmare con il club saudita dell’Al Ain.

Lo ha comunicato lo stesso club del patron Joey Saputo con una una nota ufficiale, l’ex rossoblù Taider riparte dunque dall’Al Ain: “Non potevo rifiutare questa opportunità – ha affermato Taider – Conservo ottimi ricordi di Montreal, mi sono sentito davvero bene in questa famiglia e in questa città, ho il cuore spezzato. Ringrazio i compagni di squadra, i dirigenti, l’allenatore e il presidente Saputo, lui ha fatto tante cose per me, sia qui a Montreal che a Bologna. Non è un addio, un giorno potrei tornare”.