UFFICIALE – Niente Binks a gennaio: resterà in Canada

Si è parlato molto di Luis Binks, difensore in forza ai Montreal Impact, come possibile rinforzo nel mercato di gennaio del Bologna. Si tratta di un giovane difensore e che ovviamente non poteva essere visto come rinforzo immediato, ma quantomeno utile per allungare le rotazioni. Invece andrà diversamente.

Il difensore infatti, esattamente come Lassi Lappalainen, resterà in Canada per un’altra stagione: ‘Il Bologna Fc 1909 comunica di aver prolungato il prestito al Montreal Impact del difensore Luis Binks fino al 31 dicembre 2021′.