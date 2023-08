UFFICIALE – Mukelenge al Bologna: rinforza la Primavera

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Christ Mukelenge . L’attaccante, nato il 2 luglio 2005 a Bondy, in Francia, ha firmato fino al 30 giugno 2025 e andrà a rinforzare la Primavera di mister Luca Vigiani.

Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, l’anno scorso con il club parigino ha giocato con continuità con l’Under 19 sia in campionato che in Youth League, segnando anche una rete contro il Maccabi Haifa. Già al lavoro con lo staff tecnico rossoblù, l’esterno offensivo di piede destro sarà a disposizione per la prima gara del campionato Primavera 1 contro il Frosinone, fissata domenica alle 16.30 al Centro Tecnico Niccolò Galli.