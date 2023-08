UFFICIALE – Kristiansen al Bologna

Il Bologna Fc 1909 comunica di aver acquisito dal Leicester City Fc il diritto alle prestazioni sportive del difensore Victor Kristiansen a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 con opzione per l’acquisizione definitiva.

Kristiansen arriva a Bologna per in prestito oneroso più diritto di riscatto a 15 milioni di euro ed è il sesto calciatore danese della storia del club. Nel 2022 ha vinto il campionato danese con il Copenaghen e poi si è trasferito al Leicester per una cifra record di 17 milioni di sterline, risultando il danese più pagato della storia.