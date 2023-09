UFFICIALE – Il Verona ingaggia il figlio di Julio Ricardo Cruz

Cruz fa il suo esordio il 19 marzo 2021 in un match vinto contro il Lanùs, aggiudicandosi subito la ‘Classica del Sud’, e realizza il suo primo gol tra i professionisti il 28 luglio 2021 in una partita di Primiera DivisiònArgentina contro l’Uniòn Santa Fe. Nelle ultime due stagioni l’attaccante ha totalizzato 73 presenze in tutte le competizioni realizzando 11 gol