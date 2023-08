UFFICIALE – Fabbian al Bologna

Mezzala veneta classe 2003 reduce da un campionato da assoluto protagonista in Serie B con la Reggina, Scuola Padova, poi Inter dai 15 anni in su, Fabbian è un centrocampista che si esalta negli inserimenti, ha enorme talento nel giocare senza il pallone e grande intensità difensiva nell’aggressione e nei duelli corpo a corpo per recuperare palla.