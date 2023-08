UFFICIALE – Calafiori al Bologna

Il difensore arriva dal Basilea per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Nelle giovanili della Roma ha vinto il campionato italiano Under 17 poi debutta coi giallorossi in Prima squadra nell’agosto 2020 con Fonseca in panchina. Nella stagione successiva esordisce in Europa League con la Roma, gioca 5 partite e trova anche il primo gol da professionista con una botta da lontano allo Young Boys.