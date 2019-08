La prima squadra del Bologna fatica a vendere in questo complicato calciomercato. Non è però lo stesso per la primavera.

Saluta infatti definitivamente i rossoblu Gianluca Frabotta, terzino sinistro classe 1999. Il ragazzo va alla Juventus under 23, rimanendo quindi in Serie C. Dopo Pordenone e Renate, dunque, Frabotta si unisce nella medesima categoria alla squadra di Pecchia.