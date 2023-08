UFFICIALE – Alexis Saelemaekers al Bologna

A stretto giro di posta dovrebbe arrivare anche l'annuncio di Victor Kristiansen dal Leicester, prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, mentre domani toccherà a Riccardo Calafiori dal Basilea per una cifra di circa 4 milioni di euro.

