Tuttosport – Spezia su Barrow

L'attaccante gambiano del Bologna, da poco rientrato dopo l'infortunio muscolare, sarebbe da tempo nel mirino dello Spezia. I liguri cercano un attaccante e hanno due idea, appunto Barrow dal Bologna oppure Sanabria dal Toro, se i granata dovessero prelevare Shomurodov. Lo riporta Tuttosport. Occorre comunque ribadire che per ora non c'è nessuna intenzione da parte del Bologna di cedere Barrow, che è appena rientrato ed è molto considerato da Thiago Motta, in un ruolo, tra l'altro, che vedrà Sansone fuori per un mese.