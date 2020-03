Tuttosport – Orsolini nel mirino della Juventus

Nonostante il mondo del calcio, e dello sport in generale, sia completamente fermo, alcune squadre cominciano a lavorare pensando al prossimo mercato. Tra le più attive c’è sicuramente la Juventus. Il ds bianconero Fabio Paratici sogna di costruire una nuova Ital-Juve e intende inserire tanti nuovi giovani azzurri tra le proprie fila.

In questo senso, tra gli obiettivi della Juventus c’è il rossoblu Riccardo Orsolini. L’ala ascolana è in cima alla lista dei desideri dei bianconeri. Il Bologna ne ha rilevato in estate la totalità del cartellino proprio dai Campioni d’Italia, ma ora con l’esplosione in emilia dell’esterno, i bianconeri potrebbero pensare a riacquistare il cartellino di Orso. I bianconeri al momento godono di una corsi preferenziale per il ragazzo, ma gli uomini mercato rossoblu, Bigon e Sabatini, hanno dichiarato il 22enne incedibile. Ecco perché i bianconeri potrebbero virare forte verso Chiesa, già cercato la scorsa estate.