Tuttosport – Forcing del Bologna per Davide Calabria

Sembra ormai arrivata alla fine l’avventura di Davide Calabria al Milan. Il ragazzo classe 1996, prodotto delle giovanili rossonere sembra pronto a lasciare la città della Madonnina. L’incontro tenutosi ieri a Casa Milan tra Alessandro Lucci (agente del giocatore) e dirigenza milanese sembra essere il prologo della cessione del terzino.

Il Bologna è da diverso tempo in cerca di un terzino destro e potrebbe sfruttare quest’occasione per regalare a Mihajlovic il giocatore da lui lanciato ai tempi del Milan. Per ottenere Calabria si parla di una cifra intorno alla decina di milioni di euro per vestire di rossoblu il ragazzo del ’96.