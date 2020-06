Tuttosport – Duello tra Bologna e Sampdoria per De Silvestri

Nei giorni scorsi Lorenzo De Silvestri ha rinnovato con il Toro fino ad agosto, data utile per chiudere la stagione in corso. Non appare però in vista nessun prolungamento extra tra il giocatore e il club granata, con il contratto del terzino in scadenza quest’estate.

Cairo potrebbe attendere di conoscere l’identità del suo allenatore per la prossima stagione prima di discutere di rinnovo con il giocatore. Una situazione che espone però i granata all’eventualità di perdere il giocatore a parametro zero quest’estate. Non è infatti un segreto che il Bologna sia molto interessata all’esperienza del terzino destro, che ha già incontrato nel suo percorso Mihajlovic per ben quattro volte. La Sampdoria però ha manifestato anche lei interesse sul giocatore, rinnovando sul mercato, la sfida vista ieri in campo.