Tmw – Defrel in cima alla lista di mercato del Bologna

Dopo tanto rumore su Kouame, si parla di una offerta del Bologna di 13 milioni, Tuttomercatoweb piazza il nome di Gregoire Defrel come primo obiettivo dell’attacco dei rossoblù.

Secondo il noto portale di calciomercato sarebbe il francese – che rientrerà a Roma dopo l’esperienza alla Samp – il primo obiettivo per il reparto avanzato, con tanti già avviati tra le parti. Defrel sarebbe in cima alla lista dei desideri di Mihajlovic e Sabatini e nell’ultima stagione ha segnato 11 gol in 36 partite. Il francese sarebbe anche stato inserito in una possibile proposta della Roma per Barella, ma il mediano è ormai diretto verso Milano.