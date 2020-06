TMW – Bologna e Benevento sulle tracce di Carlos Salcedo

Carlos Salcedo, difensore ex fiorentina, oggi al Tigres UANL in Messico, potrebbe tornare in Italia. Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb infatti, dopo essere stato vicino al Marsiglia in gennaio, il giocatore potrebbe completare il ritorno in Europa nelle prossime settimane.

Il Benevento starebbe infatti pensando a lui come difensore per affrontare la stagione di Serie A. Anche il Bologna sembra essere sulle tracce del centrale, che potrebbe arrivare in caso di partenza da parte di un extracomunitario, Salcedo infatti, messicano, non dispone del doppio passaporto comunitario. Per il giocatore il Tigres chiede 6 milioni di euro, con l’ingaggio del giocatore che sfiora i due milioni di dollari annui.