Thiago Motta toglie Barrow dal mercato

'Anche se arrivasse una offerta Barrow non si muoverebbe da qui', parole di Thiago Motta oggi in conferenza stampa in relazione al momento difficile dell'attaccante gambiano e all'interessamento del Galatasaray da qualche giorno a questa parte.

Se da un lato il giocatore potrebbe essere stuzzicato dall'idea di cambiare ambiente e rilanciarsi, dall'altro i turchi non hanno prodotto una offerta soddisfacente per il Bologna: il prestito oneroso da un milione più diritto di riscatto a circa 8-9 milioni non convince Giovanni Sartori che per il momento ha risposto picche al Galatasaray. Ma nel caso in cui il club turco variasse i termini della proposta cosa accadrebbe? Detto che il Bologna non ha mai effettuato cessioni importanti dilazionate nel tempo, tutte le plusvalenze sono state fatte a titolo definitivo, e ribadito il fatto che servirebbero almeno 12 milioni, oggi sono arrivate anche le parole di Thiago Motta che sembrano chiudere definitivamente la partita. Barrow dovrà guadagnarsi il posto tutti i giorni in allenamento e poi a giugno, eventualmente, si valuterà il da farsi. Motto lo ha tolto dal mercato a meno di clamorosi colpi di scena, ovvero una offerta davvero irripetibile e irrinunciabile che non sembra però in procinto di arrivare.