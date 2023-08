Tentativo per Orban del Gent: costa troppo

In Belgio ha avuto un impatto devastante, e non solo nell'ultima stagione: numeri alla mano, infatti, è già autore di 5 gol in 4 partite tra campionato e qualificazioni di Champions di questa stagione, un bottino che ha contribuito a portare a 25 reti e 12 assist quello registrato in 26 presenze complessive con il club. Il Bologna ha dunque sondato il terreno ma difficilmente affonderà il colpo: la richiesta del Gent è di 25 milioni di euro.