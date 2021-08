Tenere Tomi e Orso per chiudere un ottimo mercato

Al 24 agosto Sinisa Mihajlovic rischia di non avere più alibi. Sono arrivate quattro pedine: due centrali (Bonifazi e Theate), due punte (Arnautovic e Van Hooijdonk) e nessuno è stato ceduto. Quello che Sinisa definì il 'mondo ideale', cioè almeno due innesti e zero cessioni, ad oggi forse esiste.

L'estate rossoblù è vissuta di contraddizioni. Prima era stato disegnato un calciomercato finanziato da una plusvalenza, teoria uscita prima dal Bfc e poi da giornali, successivamente si è deciso di resistere in un mercato povero e provare a fare un campionato da parte sinistra per valorizzare tutto quello che si può valorizzare. Tradotto: cedere meglio tra un anno. Chiaro, manca una settimana alla fine del mercato e spero vivamente che questo Spunto non diventi carta straccia, ma se finisse così ci sarebbe di che essere soddisfatti per questa campagna estiva.