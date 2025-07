Telenovela Ndoye: il Napoli sonda alternative, il Nottingham preme. Valutazione da 50 milioni

Oltre ad Ademola Lookman, anche per dare fastidio all'Inter che sta cercando da tempo di prelevare il nigeriano, il Napoli si sarebbe inserito su Samuel Lino dell'Atletico Madrid e su Takefusa Kubo della Real Sociedad, mostrando dunque meno fiducia nella riuscita della trattativa per Dan Ndoye, per il quale è montata la concorrenza del Nottingham Forest. Prima offerta inglese rifiutata dal Bologna, ma si attendono ulteriori rilanci e da domani si scopriranno anche le condizioni del giocatore dopo la botta alla caviglia rimediata contro la Virtus Verona. Il Bologna, invece, continua a lavorare sul rinnovo e adeguamento, sperando di convincere il calciatore a sposare ancora la causa rossoblù a ingaggi più elevati. La valutazione è di 50 milioni di euro di base, a cui aggiungere bonus, e a fronte di una offerta vicina a tale cifra il Bologna valuterà se, eventualmente, sedersi al tavolo delle trattative. Della partita anche patron Saputo, che avrà l'ultima parola sulla questione se davvero dovesse arrivare una offerta di tale portata: vendere o resistere? Di sicuro, se ne parlerà ancora per diversi giorni.