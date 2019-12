Su Dimarco pressing di Setti

Concorrenza per il Bologna sul nome di Federico Dimarco, terzino mancino classe 1997 dell’Inter.

Il laterale sarebbe un obiettivo dei rossoblù per gennaio, con Dijks fuori e il solo Krejci come terzino di spinta, ma anche di un altro club. Si tratta dell’Hellas Verona che nelle ultime ore avrebbe incontrato Beppe Marotta proprio per parlare di Dimarco. Si parla di un incontro tra Setti e Marotta in cui il dirigente dell’Inter avrebbe parlato anche di qualche giocatore scaligero, nella fattispecie Amrabat su cui però c’è il pressing del Napoli.