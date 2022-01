Stadio – Rottura con Skov Olsen e Dijks

Due fronti caldi in uscita

Per il Corriere dello Sport Stadio ci sono due nodi da sciogliere sul mercato in uscita de Bologna.

Su Andreas Skov Olsen ci sono Bruges e Rangers e il ragazzo danese starebbe puntando i piedi per andarsene. Nonostante un buon minutaggio da quinto di centrocampo, il suo ruolo attuale non fa sentire a suo agio e vorrebbe partire. Per il quotidiano ci sarebbe anche una rottura con Mitchell Dijks, che piace allo Standard Liegi. L'olandese è in rottura e 'va sottolineato come questo comportamento sia anche ricambiato da parte di alcuni abitanti di Casteldebole', scrive Stadio.