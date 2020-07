Stadio – Per De Silvestri non è ancora chiusa

Non è ancora del tutto chiusa la trattativa per portare Lorenzo De Silvestri, in scadenza con il Torino, a Bologna la prossima stagione.

L’esterno granata non ha rinnovato il contratto con il club di Cairo e il Bologna si è inserito, issandolo a primo obiettivo per la fascia. Ma ancora non è stata trovata la quadra economica tra le parti, ballerebbero 200 mila euro, e sul piatto del giocatore ci sarebbero anche altre offerte. Stadio sottolinea come i rossoblù siano ancora in vantaggio, ma sarà necessario trovare l’accordo il prima possibile per evitare brutte sorprese, anche se a oggi la sensazione è che il giocatore vestirà di rossoblù.