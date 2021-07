Stadio – L’agente di Arnautovic è in Italia, incontro decisivo col Bologna

L'agente di Arnautovic incontrerà il Bologna, si spera nello svincolo in tempi brevi dallo Shanghai

Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, Danijel Arnautovic e Tiziano Pasquali, che fanno parte dell'entourage del giocatore, sarebbero in Italia. Questo significa che in questi giorni, forse già oggi, il Bologna potrebbe incontrare gli agenti per fare il punto della situazione. Con il Bologna l'accordo è stato trovato, ma Danijel lavoro allo svincolo del fratello con lo Shanghai, con i cinesi che continuano a fare muro. Mihajlovic conta di averlo a disposizione a Pinzolo e lo stesso giocatore austriaco avrebbe detto al tecnico di voler raggiungere i compagni in altura non appena si sarà svincolato. Il Bologna spera di ricevere buone notizie dall'entourage, perché se da un lato le voci turche non creano particolari patemi, dall'altro un po' di ansia è emersa visto che probabilmente a metà luglio il club rossoblù contava di aver già a disposizione il giocatore. Non solo, Arnautovic starebbe già pensando alla casa in cui abitare e alla scuola internazionale dove iscrivere i figli. Potrebbero essere gli incontri decisivi.