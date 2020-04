Stadio – Bologna, occhio alle minusvalenze

Sarà un’impresa titanica riuscire a fare plusvalenze nella prossima sessione di mercato. Il blocco imposto dalla pandemia per il Coronavirus ha fatto crollare le valutazioni dei giocatori in qualunque campionato professionistico. Il Bologna non fa eccezione. Saranno necessarie tutte le competenze, abilità ed esperienza maturate da Sabatini e Fenucci per evitare minusvalenze, vendere è importante, ma evitare di svendere è necessario. I principali rossoblu in lista partenti al momento sono Santander, Krejci e Mbaye.

Scheda 1 di 3