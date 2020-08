Stadio – Il Bologna insiste per De Silvestri

Il Bologna non molla Lorenzo De Silvestri. Nelle ultime ore Sabatini e Bigon starebbero cercando di stringere per il terzino svincolatosi dal Torino. A prescindere da quale sarà la posizione di Tomiyasu la prossima stagione, Mihajlovic vuole il terzino in uscita dai granata nella propria rosa. Una situazione che sta spingendo Mbaye, veterano della promozione 2015, lontano dai rossoblu.

Al momento le parti non sembrano troppo lontane. Il giocatore chiede più o meno la stessa cifra che percepiva lo scorso anno a Torino: un milione annuo. Il Bologna offre un biennale da 800 mila più bonus. Sicuramente l’ingaggio di De Silvestri cozza leggermente con la politica societaria dei giovani, ma questa si potrebbe considerare una trasgressione costruttiva. Sinisa considera il terzino uno di famiglia: lo ha allenato già tre volte e conosciuto ancora prima, quando ancora giocava. I rossoblu dovranno però accelerare per chiudere la trattativa, Giampaolo nuovo tecnico proprio del Toro infatti starebbe pensando fortemente ad un ritorno dell’esterno per i suoi granata.