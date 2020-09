Stadio – Ecco la differenza economica per Supryaga

Anche sul Corriere dello Sport Stadio si parla della trattativa tra Bologna e Dinamo Kiev per Vladyslav Supryaga.

Al momento l’offerta rossoblù è di 3 milioni di euro in prestito oneroso più 7 a giugno in obbligo di riscatto, ma la Dinamo continua richiedere dai 14 ai 15 milioni di euro e dopo il passaggio del turno nel preliminare di Champions non si conoscono le tempistiche del presidente Surkis per liberare il giocatore. Lucescu è disposto a lasciarlo partire, a patto che la dirigenza gli metta a disposizione un attaccante in sostituzione, possibilmente brasiliano, mentre Supryaga stesso avrebbe già informato il suo entourage di gradire la destinazione rossoblù. Secondo Stadio, il Bologna dovrebbe fare un passo verso la Dinamo Kiev e viceversa: da Casteldebole bocche cucite sull’argomento ma in fondo la dirigenza è convinta di riuscire a prenderlo prima della fine del mercato.