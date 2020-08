Stadio – Bologna in ritiro senza i tre acquisti

Domani parte il ritiro di Pinzolo e il Bologna lo affronterà senza i tre nuovi acquisti richiesti dal mister.

Stadio apre oggi con il titolo ‘In ritiro senza i tre acquisti’, la squadra di Mihajlovic salirà a Pinzolo senza rinforzi: anche De Silvestri non è ancora ufficiale e oggi è l’ultimo giorno buono per chiudere l’accordo e portarlo in ritiro. C’è una certa lentezza del Bologna a chiudere anche una operazione per uno svincolato, il che lascia pensare, come sottolinea Stadio, che i tempi possano essere ancora più lunghi per portare a termine le operazioni legate al centrale difensivo e alla prima punta. Il mercato apre a settembre e chiude il 5 ottobre, ma per il quotidiano sarebbe poco costruttivo aspettare i titoli di coda per rafforzare la rosa allenata da Sinisa Mihajlovic.