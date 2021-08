Stadio – Arnautovic, il sì è arrivato: oggi a Casteldebole

L'austriaco ha firmato un triennale da 3 milioni netti a stagione. E giovedì potrebbe già esordire con il Liverpool

L'annuncio ufficiale è arrivato ieri, dopo una trattativa che andava avanti da gennaio. Al club cinese 3 milioni più uno di bonus, mentre il giocatore ha firmato un triennale, più opzione per il quarto anno, e guadagnerà 3 milioni netti a stagione. Prima di tutto, i meriti dell'operazione sono di Walter Sabatini, ma anche Riccardo Bigon e Marco Di Vaio hanno avuto un ruolo fondamentale nella trattativa, senza scordare Sinisa Mihajlovic, che ha parlato continuamente con l'ex Inter per convincerlo ad accettare il Bfc. Marko oggi sarà in campo con i nuovi compagni e potrebbe giocare qualche minuto giovedì in amichevole contro il Liverpool, altrimenti il suo esordio sarà rimandato a domenica con il Pordenone.