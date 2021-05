Stadio – Accontentate Mihajlovic

Il tecnico vuole restare ma chiede garanzie

Il tecnico serbo ha già detto di voler rimanere, ma ha bisogno di garanzie dal mercato. Servono punta e difensore centrale, in più occorrono sostituti adeguati al posto di chi verrà ceduto. Sul mercato in uscita, però, pesa la svalutazione e la crisi e due partenze potrebbero non bastare. Joey Saputo ha garantito al tecnico che verranno cedute al massimo due pedine, ma c'è una pandemia che toglie risorse e liquidità, motivo per cui, secondo Stadio, c'è il rischio che il Bologna svenda qualche giocatore per fare cassa.