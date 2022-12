Sky Sport – Monza su due obiettivi del Bologna

Adriano Galliani , ad del Monza , è alla ricerca di nuovi profili interessanti. Vuole regalare a Palladino rinforzi per continuare a far bene anche nella seconda parte di stagione.

Come dichiarato dal sito di Sky Sport, gli occhi del "Condor" sono caduti su due giocatori che interessano anche a Sartori e Di Vaio. Il primo è Josip Brekalo, esterno croato del Wolfsburg, che ha giocato nel Toro la scorsa stagione. Il secondo è Darko Lazovic, centrocampista in forza all'Hellas Verona.