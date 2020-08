Sky – Fatta per De Silvestri: i dettagli

La carriera di Lorenzo De Silvestri non continuerà all’estero, ma farà nuovamente tappa in Serie A. Ad assicurarsi le prestazioni dell’esperto terzino dovrebbe essere proprio il Bologna, che sarebbe riuscito a strapparlo alla concorrenza. All’ombra delle Due Torri, il giocatore svincolatosi dal Torino ritroverà Sinisa Mihajlovic, allenatore al quale è molto legato, avendo già lavorato con lui alla Fiorentina, alla Sampdoria e in ultimo proprio Torino.

Il club bolognese ha infatti ormai chiuso la trattativa per il giocatore classe 1988. De Silvestri arriverà a parametro zero dopo la fine del proprio contratto con il Torino. Quella odierna dovrebbe infatti essere la giornata giusta per definire ogni dettaglio contrattuale e mettere nero su bianco l’accordo: secondo quanto riportato da Sky Sport il terzino avrebbe firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore o nella giornata di domani.