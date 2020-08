Sky – Hickey si allontana, il Bayern in pressing

Sembra farsi sempre più difficile la pista che porta ad Aaron Hickey. Il giocatore era uno degli obiettivi primari del Bologna per rinforzare la propria rosa. Il terzino sinistro classe 2002, attualmente in forza agli Hearts of Midlothian sembra infatti intenzionato ad accettare la corte del Bayern Monaco.

Nelle ultime ore infatti il pressing dei bavaresi si sarebbe fatto più serrato, visto anche l’inserimento di Celtic e Lione. Secondo Gianluca Di Marzio, il Bologna nei giorni scorsi avrebbe fatto tutto il possibile per convincere il ragazzo a firmare in tempi rapidi, portandolo anche in Italia per parlare con la società. Il blasone però del club di Monaco di Baviera starebbe spingendo il ragazzo in Germania.