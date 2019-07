Skov Olsen viaggia in ritardo: in città tra domani e mercoledì

Prima domenica, poi lunedì, adesso invece si parla di domani o mercoledì. Skov Olsen non è ancora sbarcato a Bologna, nonostante l’accordo raggiunto ormai da tempo tra le parti in causa.

Il ragazzo, come ricordate, prima della partenza per il ritiro di Castelrotto aveva svolto una parte delle visite mediche all’Isokinetic, salvo poi rientrare in patria senza firmare per via di una scelta di vita difficile da prendere. Il suo arrivo è comunque atteso per domani o al massimo mercoledì, quando dovrebbe completare le visite e, finalmente, firmare il contratto. Il Bologna continua a mostrarsi ottimista ma in questi casi fino a che il ragazzo non metterà piede in città un po’ di prudenza è d’obbligo. Ad ogni modo, l’accordo sembra esserci e si attende il lieto fine. Skov Olsen poi da giovedì dovrebbe salire in Austria per la seconda parte del ritiro.

m.m.