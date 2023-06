Si muove il mercato su Raimondo e Juwara

Si muove anche il mercato degli esuberi per il Bologna che avrà diversi giocatori da piazzare sia per profili su cui Motta non punta sia per quelli che hanno bisogno di maturare esperienza tra i professionisti.

Dalla Primavera è uscito Antonio Raimondo, che ora dovrà tentare di accumulare minutaggio tra i grandi. L'attaccante potrebbe avere mercato in Serie B dove Modena e Bari, secondo il Resto del Carlino, avrebbero chiesto informazioni. Sulla punta anche il Genoa neo promosso in Serie A con il Bologna che avrebbe risposto chiedendo informazioni si Gudmundsson. Novità anche Musa Juwara. Il giovane gambiano è in prova al Velje in Danimarca, squadra neo promossa in Serie A che entro il primo luglio deciderà se tenerlo oppure no.