Si muove il mercato su Donsah

Inizia a muoversi il mercato anche attorno a Godfred Donsah.

Il mediano ghanese non rientrerebbe più nei piani tecnici del Bologna e si cerca una sistemazione. Secondo Sky Sport, sono arrivati i primi contatti con il club turco di Super Lig del Rizaspor. Ora si tratta di capire se Donsah accetterà o meno la destinazione. Per quanto riguarda il mercato in entrata, la pay tv satellitare riferisce di un interessamento del Bologna per Sanjin Prcic, classe 1995 visto l’ultima stagione a Levante. Si tratta di un centrocampista centrale bosniaco che ha disputato la prima parte di stagione a Strasburgo in Ligue 1 (13 partite) e la seconda in Liga (10 partite) con il Levante.