Si insiste per Alderete, ma l’Hertha non cede

Come evidenziato dal Resto del Carlino questa mattina in edicola, la squadra berlinese valuta 10 milioni di euro il suo difensore centrale mancino paraguayano, reduce da una buona stagione in prestito al Valencia. Sartori e i suoi collaboratori chiedono che l'accordo possa essere trovato sulla base del prestito, una formula che non convince a pieno l'Hertha Berlino che non vuole lasciare partire Alderete se non a titolo definitivo (o al massimo in prestito con obbligo di riscatto certo). I tedeschi dunque non mollano, il Bologna nemmeno.