Shevchenko: “Supryaga può arrivare lontano”

Una benedizione dal suo commissario tecnico. Vladyslav Supryaga è paragonato in patria ad Andriy Shevchenko, che è proprio il ct della nazionale ucraina e che non può non tenere d’occhio chi ha giocato da protagonista il Mondiale Under 20. E Supryaga è anche un obiettivo sensibile del Bologna per l’attacco, con la volontà del club rossoblù di chiudere in fretta e non aspettare il prossimo turno di Champions della Dinamo, col rischio che poi il giocatore finisca fuori mercato.

Ma sentite Sheva: “Supryaga è un ragazzo promettente – si legge su Stadio – Sicuramente deve ancora lavorare molto ma ha margini di miglioramento importanti. Può diventare un buon calciatore e se non si ferma può davvero arrivare lontano”. Insomma, parole di cui fidarsi da parte di chi ha vissuto, in Italia, una carriera da assoluto protagonista.