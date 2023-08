Schouten in bilico: si tratta con il PSV

Il club olandese è pronto a rilanciare per il centrocampista

Non solo Arnautovic . Alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Cesena e a dieci giorni dall'inizio del campionato il Bologna rischia di perdere un altro titolare: Jerdy Schouten .

E' l'edizione odierna de Il Resto del Carlino a lanciare l'allarme, raccontando del cambio di strategia del PSV Eindhoven che dopo un primo momento di tentennamento avrebbe deciso di giocare al rialzo. La prima offerta del club olandese era stata di 15 milioni di euro, respinta dal Bologna che ne continua a chiedere 25. Secondo il quotidiano però le parti sono in contatto per mediare: la dirigenza rossoblù, si legge, "è bisognosa di vendere e si è dichiarata pronta a sedersi al tavolo per trattare, con l’obiettivo di strappare bonus e percentuali su futura rivendita che possano avvicinare la cifra inizialmente richiesta". Attenzione al futuro di Schouten, quindi.