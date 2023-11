Sassuolo e Cagliari su Bonifazi, ma pesa l’ingaggio. Bologna su Van den Bosch

Manca più di un mese ma il mercato di gennaio inizia a muovere i primi passi. Il Bologna è in piena valutazione sul da farsi, anche se giustamente stamattina l'amministratore delegato Claudio Fenucci non ha voluto sbottonarsi nell'intervista al Corriere di Bologna, soprattutto perché ci potrebbero essere delle uscite mirate e al tempo stesso entrate per mantenere la squadra competitiva dopo un inizio di stagione esaltante. La dirigenza resta prudente, da un lato c'è la necessità di tenere tutti sulla corda e dall'altro di non creare problematiche individuali di mercato in una fase di calendario che dovrà tenere i rossoblù nella scia del treno europeo.

Dietro le quinte gli operatori si muovono tra giocatori desiderosi di rilanciarsi e altri che potrebbero vedere nel Bologna una grande opportunità. In uscita, come noto, potrebbe esserci Kevin Bonifazi, a caccia di maggior minutaggio in un'altra realtà dopo un inizio di stagione vissuto più in panchina che in campo. Su di lui ci sono Sassuolo, che ha evidentemente dei problemi in difesa, e Cagliari, a caccia di rinforzi salvezza, con il Bologna che valuta la strategia migliore per non tenersi in casa un giocatore eventualmente scontento e al tempo stesso con la possibilità di inserire un giovane prospetto. Due gli aspetti da tenere in considerazione: la formula della possibile cessione e l'ingaggio del calciatore. Sul primo il Bologna dovrà capire con quali modalità cedere il ragazzo, se si renderà necessario farlo, dopo un periodo da riserva e una scadenza contrattuale al 2025. Poi l'ingaggio, perché un milione netto all'anno è un parametro decisamente alto sia per i neroverdi che per i sardi, i quali potrebbero chiedere ai rossoblù di partecipare al pagamento. In caso di cessione, gli occhi di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio si sono posati su Zeno Van den Bosch, difensore classe 2003 dell'Anversa.