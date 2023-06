Sartori e i giocatori visti dal vivo: “Ho coinvolto il Bologna su questo modo di pensare”

Un cambio di filosofia in seno al Bologna ?

"Mi piace girare, anche quando non ci siano segnalazioni. Vogliamo verificare tutto dal vivo: abbiniamo al live il video, con quello si fa una prima schermatura. Ma sono sempre stato un amante dell'osservazione di persona e in questo mio modo di pensare ho coinvolto il Bologna. Mi stanno seguendo, andiamo avanti così. E se c'è qualcuno che mi viene segnalato, vado io a vederlo", le parole di Sartori, il quale conferma le quelle dell'amministratore delegato Claudio Fenucci di qualche settimana fa quando parlò di circa 1400 partite visionato dal vivo dall'area mercato. Un po' meno video, dunque, meno database e più partite live per vedere da vicino gli obiettivi di mercato del Bologna, con Sartori che sta traghettando il club verso la sua filosofia. Quella che ha fatto le fortune di Chievo e Atalanta.