Saputo e le perdite, ma un tesoretto c’è

Perdite importanti sull’asse Montreal-Bologna, ma la volontà di reinvestire tutto quello che sarà incassato.

Joey Saputo ha fatto i conti delle perdite dei suoi due club di calcio, e non sono basse: 30 milioni persi con i Montreal Impact, dove il sistema non si basa sui diritti tv ma principalmente con botteghino e merchandising, altrettanti a Bologna, inserendoci però la svalutazione dei calciatori che potrà essere recuperata in futuro. Ma nonostante tutto, come riporta il Carlino, il presidente avrebbe dato mandato alla dirigenza di reinvestire tutto quello che sarà incassato dalle cessioni con l’aggiunta di un piccolo budget. In sostanza, un tesoretto per il mercato c’è.