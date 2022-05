Saputo di ritorno, Sartori vicino: il Bologna apre al futuro

Saputo torna e dà il via libera al futuro. Sartori vicino

Il presidente dovrebbe tornare in città da qualche giorno e sarà l'occasione per dare il via libera al futuro. Ieri in curva Andrea Costa, in zona Forever, è stato esposto uno striscione eloquente 'Area tecnica game over'. Si chiede un cambiamento da più parti e i risultati giustificano l'esigenza. Giovanni Sartori è vicinissimo, il club ha riallacciato i contatti nei giorni scorsi e sarà Saputo a chiudere la partita, con Riccardo Bigon dato ormai in uscita. Ieri anche la conferma a livello nazionale con Matteo Marani che ha parlatodi firma di Sartori in settimana all'arrivo del presidente. Toccherà al nuovo dirigente poi valutare le possibili plusvalenze da produrre. L'Arsenal segue da vicino Hickey, che sarà difficile da trattenere a fronte di certe cifre, si parte da 20 milioni in su, poi c'è Svanberg in scadenza, obbligatoria la cessione per evitare un parametro zero, senza dimenticare gli esuberi. Sarà anche da valutare il destino di Sinisa Mihajlovic, legato a contratto con il Bologna fino al 2023. Il futuro è dunque più vicino, ma non sono poche le decisioni da prendere e per il possibile nuovo innesto dirigenziale ci sarà tanto lavoro da fare.