Sansone carica il Lecce: “Cercheremo di battere Verona e Bologna”

E' entrato contro il Milan e ha spaccato la partita, quasi da completare una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, anzi era arrivata se il Var non avesse cancellato il gol di Piccoli allo scadere. Nicola Sansone ha dimostrato di aver ancora tanto da dare in Serie A e la scelta di andare a Lecce , dopo la scadenza contrattuale con il Bologna , si è rivelata giusta. Proprio dopo la sosta i salentini affronteranno prima il Verona e poi, al Via del Mare, il Bologna in data 3 dicembre e l'ex di turno ha parlato così in conferenza stampa:

"Non cambierà il nostro modo di pensare dopo il Milan, cercheremo sempre di vincere, soprattutto contro Verona, Bologna ed Empoli. Io come sto? Bene sia fisicamente che mentalmente e spero di continuare così - le parole di Sansone che poi ha raccontato la trattativa con il Lecce - Volevo restare in Italia soprattutto per i miei bambini. È stato un lampo, una telefonata a convincermi. Per me era destino, avevo chiuso al Via del Mare col Bologna e dovevo continuare qua".