Rinnovi – Anche Danilo verso il sì

Oltre a Rodrigo Palacio anche il contratto di Danilo Larangeira è in scadenza. Come per l’argentino, anche il difensore sarebbe pronto a legarsi al Bologna per un’altra stagione.

Lo riporta Stadio, confermando l’intenzione di Danilo di rinnovare dopo il colloquio con Sinisa Mihajlovic, apprezzato molto dal brasiliano, sul fatto che il posto garantito non ci sarà per nessuno. Danilo è però convinto di potersi ritagliare i suoi spazi anche nel Bologna del futuro e Sinisa Mihajlovic sarà ben contento di poterlo ancora allenare. Il Bologna ha già fatto recapitare la sua offerta all’agente italiano del difensore, ovvero Vagheggi, il quale poi la trasferirà a quello brasiliano. L’entourage del calciatore fa sapere che ‘a fronte di cifre corrette Danilo sarebbe molto felice di restare’.